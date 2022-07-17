Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor - Haberler

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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğuna neden oluyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de sürücüler araç yoğunluğu oluşturuyor.

Dönüşlerin yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Tragger Sakarya Güncel Haberler

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