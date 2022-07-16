Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Otoyolun Bolu Dağı Düzce geçişindeki Bataklı Çiftlik mevkisinde trafik, yoğunluk nedeniyle İstanbul yönünde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Sürücüler ara ara uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta yavaş ilerlerken, Kaynaşlı, Mengencik, Beyköy, Hatıplar Otluoğlu, Gölyaka ve Gümüşova rampaları mevkilerinde ulaşım akıcı şekilde seyrediyor.

Yolda zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar da trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, araçların kısa sürede kaldırılması için çaba sarf ediyor.

Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk hakim.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, her iki kentte ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title