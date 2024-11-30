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Anadolu Otoyolu'nda Tanker-Cip Çarpışması: Ulaşım Aksamaları

Anadolu Otoyolu'nda Tanker-Cip Çarpışması: Ulaşım Aksamaları
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Kocaeli'de meydana gelen tanker ile cipin çarpıştığı kaza, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tanker ile cipin çarpıştığı kaza, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyolda İstanbul yönüne giden C.K. idaresindeki 34 FAF 924 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Hatipköy mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TR 169 plakalı ciple çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kaza araçlarda hasara yol açtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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