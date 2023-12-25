Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Otoyolun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü kesiminde de sis etkisini gösterdi.
Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.