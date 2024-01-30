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Anadolu Otoyolu'nda sis etkisi

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Düzce-Gölyaka bağlantı yolunda da sis etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar, Turaplar ve Kızılcık mevkilerinde de sis etkisini sürdürüyor.

Polis ve Karayolları ekipleri, bölgedeki uygulama noktalarında sürücülere takip mesafesini koruma uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Gölyaka Düzce Güvenlik Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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