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Anadolu Otoyolu'nda Sis Etkili, Sürücüler Dikkatli Olmalı

Anadolu Otoyolu'nda Sis Etkili, Sürücüler Dikkatli Olmalı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis hakim oldu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Kaynaşlı gişeleri arasındaki kısım ile Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Düzce çıkışı ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sis görüldü.

Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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