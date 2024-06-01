Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle güzergahta kısa süreli bir ulaşım kontrollü sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe ve Korutepe tünelleri arasındaki viyadükte O.İ'nin kullandığı 14 ACC 049 plakalı tırın balatalarında yangın çıktı.
Durumu fark ederek aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.