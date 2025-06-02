Anadolu Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikameti Arifiye mevkisinde seyreden S.A. idaresindeki 34 KGC 610 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Durumu fark ederek otomobilini yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Sürücü ve çevredekiler tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, durumu kontrol etti.

Yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.