Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Ankara istikametinde seyreden bir cipte çıkan yangın, sürücü tarafından fark edilerek müdahale edildi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.
Ankara istikametinde seyreden D.D. idaresindeki 03 BS 191 plakalı cip, Avşar köyü mevkisinde motor kısmında yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.