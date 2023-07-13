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Anadolu Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Tırın Şoförü Emniyet Kemeri Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırın şoförü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan şoför, sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırın şoförü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ilerleyen Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı tır, Düzce Otogar Kavşağı çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun güvenliğini sağlayan polis ve jandarma ekipleri, Savur'u ters dönen tırın içinden çıkardı.

Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede Savur'un vücudunun hiçbir yerinde yara olmadığını tespit etti.

Savur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te yüklediği demir sac boruları İstanbul'a götürmek için yola çıktığını belirterek "Tam bu noktada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve araçla birlikte şarampole yuvarlandım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı da çok şükür kazadan yara almadan sağ salim kurtuldum. 'Emniyet kemeri hayat kurtarıyor' diyorlar. Bu, gerçekten çok doğru." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Düzce Güncel Haberler

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