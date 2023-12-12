Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Plastik Granül Yüklü Tır Devrildi

Güncelleme:
Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik granül yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Tırın dorsesinde bulunan plastik granül otoyola döküldü. Karayolları ekipleri otoyolun 2 şeridini dubalarla çevirerek ulaşıma kapattı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik granül yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Murat Işık idaresindeki 76 AAR 550 plakalı plastik granül yüklü tır, Gölyaka gişelerine 1,5 kilometre kala refüjü çevreleyen bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan plastik granül otoyola döküldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Işık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan Karayolları ekipleri otoyolun 2 şeridini dubalarla çevirerek ulaşıma kapattı.

Tek şeritten trafiğin aktığı bölgeye tırın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için iş makinesi ve vinç sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Murat Işık İstanbul Düzce Ulaşım Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title