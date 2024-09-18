Anadolu Otoyolu'nda Pikap Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikapın sürücüsü Erkan Elmas (48) kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü araçtan çıkardı ancak kurtaramadı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erkan Elmas (48) idaresindeki 34 BAD 833 plakalı pikap, otoyolun Ankara yönü İzmit batı gişeleri yol ayrımında yön tabelasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Elmas'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.