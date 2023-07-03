Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 9 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada, panelvan ile otomobil çarpıştı ve biri bebek, 4'ü çocuk toplamda 9 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarak bariyerlere vurdu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.