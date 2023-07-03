Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobil çarpışması: 9 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada, panelvan ile otomobil çarpıştı ve biri bebek, 4'ü çocuk toplamda 9 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarak bariyerlere vurdu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek, 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Yunus Y. idaresindeki 33 PV 938 plakalı panelvan, Kaynaşlı mevkisinde, Sadık D. yönetimindeki 34 CSN 54 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak bariyerlere vurdu.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan biri bebek, 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.