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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını
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Düzce kesiminde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda kısa süreliğine tek şeritli ulaşım sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Abbas B. idaresindeki 06 DUB 821 plakalı otomobil, Kaynaşlı Üçküprü mevkisinde yanmaya başladı.

Durumu fark edip aracını yol kenarına çekerek inen sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Söndürme çalışmaları sırasında ulaşım kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Bölgede ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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