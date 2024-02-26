Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Sakarya il sınırında bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Sakarya il sınırında bariyere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 81 ACF 261 plakalı otomobil, Hendek gişelerine 13 kilometre kala Düzce- Sakarya il sınırına yakın noktada kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, lastik kısmından alev aldıktan sonra yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, sağlık ve Sakarya ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.