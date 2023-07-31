Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.