Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı, 2 Kişi Yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara yönünde Abdulkadir K. idaresindeki 06 FFS 17 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada otomobil sürücüsüyle yanındaki Sercan K. araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.