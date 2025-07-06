Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

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Sakarya'daki Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 34 GE 0282 plakalı otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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