Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı
Sakarya'daki Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 34 GE 0282 plakalı otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel