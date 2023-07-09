Üye Girişi
Haberler
Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.K. idaresindeki 34 LDR 21 plakalı otomobil, Elmalık mevkisinde bariyerlerle çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semiha K. (42), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title