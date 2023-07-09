Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.K. idaresindeki 34 LDR 21 plakalı otomobil, Elmalık mevkisinde bariyerlerle çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semiha K. (42), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.