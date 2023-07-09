Anadolu Otoyolu'nda otomobil kazası: 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.