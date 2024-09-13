Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen kazada otomobil bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından ulaşımda aksama yaşandı ancak ekiplerin çalışmasıyla ulaşım normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen E.K. yönetimindeki 34 ZM 178 plakalı otomobil, Muallimköy mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin çalışması ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.