Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Tır, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ukrayna uyruklu Michailo Sherei yönetimindeki AO 0120 EX plakalı, 20 ton sac boru yüklü tır, Yeşilyayla mevkisinde aynı istikametteki seyreden M.Ş. idaresindeki 06 AV 8721 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyeri aşıp yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki T.Ş. yaralandı.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Sherei ise ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinde hafif yaralı olduğu belirlenen T.Ş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.