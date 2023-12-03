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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

3 Aralık 2023 15:07 Son Güncelleme: 15:08 Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.