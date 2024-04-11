Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden H.G. idaresindeki 34 FHJ 702 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından orta şeritte ilerleyen E.D'nin kullandığı 41 AFR 671 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.G. ve otomobildeki M.A.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Düzce Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title