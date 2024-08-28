Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım bir süreliğine kontrollü sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden B.K. idaresindeki 55 ALJ 056 plakalı otomobil, Yumrukaya köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki S.Ç, M.Y, T.A, R.A.K. ve Ö.F.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrolü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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