Anadolu Otoyolu'nda Otobüsle Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Otobüsle Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı
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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 yolcu hastaneye kaldırılırken, yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kaza nedeniyle trafik akışı da etkilendi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

G.Ö. yönetimindeki 31 AIA 251 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ö.İ. idaresindeki 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki yolcular S.Ö. ve sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan H.Ö, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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