Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 10 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu kesiminde meydana gelen otobüs-kamyon kazasında, otobüs şoförü hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Kayısı Kent firmasına ait Gürkan G. idaresindeki 23 AFS 741 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun İstanbul istikameti Bahçeköy mevkisinde önünde seyreden Yusuf Celil S'nin kullandığı 05 ABV 303 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Gürkan G. hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.