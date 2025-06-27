Anadolu Otoyolu'nda Otobüs ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda ulaşımda aksama yaşandı, sürücüler hakkında bilgi henüz edinilemedi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Derince ilçesi Yenikent mevkisinde sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 33 BDD 16 plakalı tır ile 34 AYR 035 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel