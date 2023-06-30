Anadolu Otoyolu'nda oto kurtarıcıya çarpan otomobildeki aile yaralandı
Güncel Haberler
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, oto kurtarıcıya çarpan otomobilde bulunan 4 kişilik Katarlı aile yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde oto kurtarıcıya çarpan otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı.
Mehmet U. idaresindeki 34 GDL 812 otomobil, otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Hayrettin Ç'nin kullandığı 14 AAU 184 plakalı oto kurtarıcıya çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişilik Katarlı aile yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.