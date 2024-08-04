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Anadolu Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Ataşehir'den Sultanbeyli yönüne giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan Y.Y. hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, araç trafiği oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ataşehir'den Sultanbeyli yönüne giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan Y.Y. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis ekiplerinin çalışmasının ardından Y.Y'nin cenazesi hastane morgunu kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanan otoyolda araç trafiği oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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