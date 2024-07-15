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Anadolu Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüsün bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüsün bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Erdal Yetkin idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Minibüs, otoyol kenarındaki tellere takılarak durabildi ve Gümüşova OSB yoluna düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücü Erdal Yetkin (34), Yeter Karadeniz (38) yaralanırken, Filiz Yetkin (31) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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