Anadolu Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 07 DAY 10 plakalı minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet Ö. (70) olay yerinde hayatını kaybederken, akraba olan Y.Ö, S.Ö, M.Ö, A.Ö, B.Ö, N.Ö, H.Ö, E.Ö, A.Ö. ile olay yerinde tedavisi yapılan bir kişi yaralandı.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan minibüste bulunanların, Adana'dan İstanbul'a hasta yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.