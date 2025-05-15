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Anadolu Otoyolu'nda Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir minibüs bariyere çarparak devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Doğu Gişeler mevkisinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EBL 668 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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