Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanığın tutuklanması talebi reddedildi ve duruşma ertelendi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada baba ve oğlunun ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.K. katılmazken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada sanık avukatının talebiyle yeniden istenen kusur raporunun Adli Tıp Kurumundan gelmediğini bildirdi.
Söz verilen müşteki avukatı, sanığın tutuklanması yönündeki talebini mahkeme heyetine sundu.
Tutuklama talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve Adli Tıp Kurumundan raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.
Olay
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde 31 Mayıs 2023'te, K.K. yönetimindeki 34 BJN 562 plakalı panelvan, emniyet şeridinde park halindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmış, hafif ticari araçtaki Ahmet ile oğlu Muhammed Atalay Özdemir hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan sanık K.K, daha sonra tahliye edilmişti.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık K.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.