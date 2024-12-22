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Anadolu Otoyolu'nda Meydana Gelen Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Meydana Gelen Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nazım E. yönetimindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkisinde Burak A. yönetimindeki 41 AES 173 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçlardaki yolculardan Muhammet Ali Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile yolculardan G.A. ve A.P.A. Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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