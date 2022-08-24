Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.
Otoyolun İstanbul yönü İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkisinde, C.K. idaresindeki "HD 62 Fav" Romanya plakalı tır, yağışın da etkisiyle makasladı.
Makaslayan tır nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.
Tırın yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden sağlandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel