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Anadolu Otoyolu'nda Lastik Patlaması Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin bariyere ve yolcu otobüsüne çarması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin bariyere ve yolcu otobüsüne çarması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden E.D. idaresindeki 41 YF 342 plakalı otomobilin lastiği Gölyaka Kavşağı'nı geçtikten sonra patladı.

Kontrolden çıkan otomobil, önce bariyere ardından aynı istikamette ilerleyen A.A. yönetimindeki 68 AL 045 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.N.D. ve H.S. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüste hafif hasar oluşan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Düzce Trafik Kazaları Güncel Haberler

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