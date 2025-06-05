Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinde yoğun trafik gözlemleniyor. Araçlar, özellikle Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolunda zaman zaman yavaş ilerliyor. Otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri, trafik akışını düzenlemek için denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Bolu geçişi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Düzce kesiminde ise Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Asar ve viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu görülüyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde araç sayısında artış gözleniyor.

Otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ile otoyol jandarması, güzergahlarda ulaşımın aksamaması için sürücülere trafik işaretleriyle uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde ulaşım normal akışında ilerlerken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluşmaya başladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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