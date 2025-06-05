Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollara çıktı. Akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidenler, otoyolun Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Trafikte yoğunluğun azaltılması için Düzce il sınırından Ankara'ya kadar Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kamyon, çekici ve tankerlerin 4 Haziran Çarşamba saat 16.00'dan 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'a kadar trafiğe çıkmaları yasaklandı. Sadece yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan araçların geçişine izin verilecek.