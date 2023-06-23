Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yola çıkmaya başladı. Trafik ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.