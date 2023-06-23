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Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler nedeniyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle Kaynaşlı ve Sarıçökek mevkilerinde yoğunluk gözleniyor. Küçük çaplı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı otoyolda İstanbul yönünde ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. D-100 kara yolunda da trafik normal seyrediyor. Trafik ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler nedeniyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle Kaynaşlı ve Sarıçökek mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Küçük çaplı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı otoyolda İstanbul yönünde ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

D-100 kara yolunda da trafik normal seyrediyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Bolu Güncel Haberler

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