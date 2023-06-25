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Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatilcileri nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı tatilcileri nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk devam ederken Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi.

BOLU'da Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk devam ederken Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle otoyolda trafik yer yer durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım rahatlıkla sağlanıyor. Polis ekipleri araç yoğunluğunun yaşandığı noktalarda tedbirlerini artırdı. Otoyoldaki yoğunluk nedeniyle D-100 kara yoluna yönelen sürücüler nedeniyle bu güzergahta da ulaşım yavaş ilerliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Tragger Ankara Güncel Haberler

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