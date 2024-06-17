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Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sürücülerin memleketlerine gitmek için yola çıkmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara istikameti ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik sıkışıklığı yaşanırken, İstanbul ve D-100 kara yolunda ulaşım normal seyretti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde akıcı yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman otoyolun Ankara istikameti Köroğlu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede kesimi ile D-100 kara yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Öte yandan otoyolun İstanbul, D-100 kara yolunun ise her iki yönünde ulaşım normal seyrediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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