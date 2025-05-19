Anadolu Otoyolu'nda Kazada İki Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kazada İki Yaralı
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Kocaeli kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, Ankara istikametinde trafik sıkışıklığına yol açtı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Gebze geçişi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında C.Y. idaresindeki 41 SE 852 plakalı hafif ticari araç ile Mısır uyruklu M.Y. yönetimindeki 17 AH 741 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki A.S.A.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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