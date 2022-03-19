Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın sürücüsü öldü
AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SAPANCA, SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen Ahmet Eröz (52) yönetimindeki 06 CS 607 plakalı tır, Sapanca Uzunkum mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada tırda yüklü market ürünleri yola saçılırken, trafik İstanbul yönünde bir süre tek şeritten sağlandı.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan Eröz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel