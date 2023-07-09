Anadolu Otoyolu'nda kaza: Kız çocuğu hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan bir otomobilden fırlayan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kazada anne ve baba ise yaralandı.