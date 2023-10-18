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Anadolu Otoyolu'nda kaza: Cip sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, cip sürücüsü bariyere çarptı ve hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.