Anadolu Otoyolu'nda kaza: Cip sürücüsü yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, cip sürücüsü bariyere çarptı ve hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilen sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Otoyoldan Ankara istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 34 DAĞ 51 plakalı cip, Çalmaklar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada hafif yaralanan cip sürücüsü A.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Güncel