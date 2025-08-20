Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı Tüneli kesiminde bir asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı

Polis, arama yaptığı evde ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.