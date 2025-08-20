Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi
Bolu Dağı Tüneli kesiminde bir asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel