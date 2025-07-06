Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı
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Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Kartepe geçişi İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile otomobildeki Ö.V, M.V. ve Ö.V. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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