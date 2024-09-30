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Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ve ona yardım eden iki kişi başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile ona yardım etmek için araçlarından inen 2 kişi başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.G. idaresindeki 81 EB 172 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen 34 KU 8046 plakalı otomobilin sürücüsü E.G, kazayı görünce yardım amacıyla aracını emniyet şeridine çekti.

Bu sırada H.B'nin kullandığı 54 AIJ 915 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan araca ve 34 KU 8046 plakalı otomobilden inip yardıma giden D.U. ile M.S'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.G, D.U. ve M.S. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde seyreden A.Y. yönetimindeki 81 ABN 589 plakalı hafif ticari araç, Bakacak mevkisinde sis ikaz direğine çarptıktan sonra yol kenarındaki boş su kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Bölgede kısa süreliğine tek şeritten sağlanan ulaşım, hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Otomobil 3-sayfa Ulaşım trafik Güncel Yaşam Kaza

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