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Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı
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Bolu kesiminde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Z.K. idaresindeki 34 AGL 334 plakalı otomobil, Yeniçağa mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KMZ 661 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 KMZ 661 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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